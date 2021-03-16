AKP'li Bayrampaşa belediyesi işçilerinden eylem kararı: "Sözleşmeye uyulmadı"

AKP'li Bayrampaşa Belediyesi işçileri, bu sabah belediye önünde toplanarak kendileriyle 2018'de yapılan toplu sözleşmeye uyulmadığını söyleyerek eylem yaptı. İşçiler belediyenin kendilerine asgari ücret düzeyinde ikinci bir sözleşme dayattığını açıkladı.

İşçilerin avukatı Ahmet Baran Çelik, 2018 yılında belediye yönetimi ve belediye şirketi BAYPAŞ arasında imzalanan anlaşma gereği işçilerin asgari ücretin yüzde 35 üzerinde ücret alması gerektiğini ancak 2 yılda yalnızca yüzde 4 zam alabildiğini söyledi.

Bayrampaşa Belediye işçilerinin avukatı Ahmet Baran Çevik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, belediyenin işçilere asgari ücret düzeyinde bir sözleşme imzalamaya zorladığını, kabul etmeyen işçilere mobing uygulandığını ve son bir ayda pek çok işçinin işten çıkarıldığını aktardı.

Sendika suskun

Evrensel gazetesinin haberine göre AKP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde çalışan bir işçi, mensubu oldukları HAK-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın işçilerin arkasında durmadığını ifade ederek; "Sendika şu ana kadar hiçbir zaman arkamızda durmadı. Söyledikleri ile yaptıkları birbirine uymuyor. Yönetimin arkasındaymış gibi duruyorlar. Eğer bizi savunmayacaksa işçi kendi başının çaresine bakacaksa aidat almasınlar feshedilsin sendika" dedi.