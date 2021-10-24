AKP'li başkanın "Kim varsa üye yapın" çağrısına salondan yanıt: Başkanım olmuyorlar, 'yalan söylüyorsunuz' diyorlar

AKP Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı sırasında kaydedilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Partililere seslendiği konuşmasında "Çevrenizde kim varsa eşiniz, dostunuz, akrabanız lütfen üye yapın" çağrısında bulunan il başkanına partili bir kadından "Başkanım olmuyorlar, olmuyorlar. Siz bize yalan söylüyorsunuz diyorlar" yanıtı geldi.

AKP Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Mehmet Eyup Özkeçeci partililere seslenerek "Çevrenizde kim varsa eşiniz, dostunuz, akrabanız lütfen üye yapın" diye konuştu.

Başkana sitem: Üye olmuyorlar, 'bize yalan söylüyorsunuz' diyorlar

Konuşmasını yarıda bölen bir AKP'li kadın ise "Başkanım olmuyorlar, olmuyorlar. 'Siz bize yalan söylüyorsunuz' diyorlar" diyerek Gaziantep AKP İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci'ye sitem etti.

AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı sırasında kaydedilen video kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

O anları paylaşan CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan da şunları yazdı;

"AKP Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda il başkanı üye kayıtları yapın çağrısında bulunuyor. Bir hanımefendi de "Başkanım olmuyorlar, olmuyorlar. Siz bize yalan söylüyorsunuz" diyorlar şeklinde feryat ediyor. Başka hiç bir şey söylemeye gerek yok!!!"