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AKP'li Başkan ilk iş olarak makam aracını ve odasını zırhla kaplatmış

14 Ocak 2020 17:35

İstifa etmek zorunda kalan eski AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un yerine gelen AKP’li Zekai Kafaoğlu'nun göreve başladıktan sonra ilk iş olarak makam aracını ve makam odasını zırhla kaplattığı ortaya çıktı. 

ANKA'dan Bora Erdin'in haberine göre  Zekai Kafaoğlu'nun aracının ve odanın zırhlanması için toplam 221 bin lira ödeme yapılmış. 

2017'nin kasım ayında göreve geldikten 5 ay sonra “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Makam Odası ve Makam Aracının Zırhlama Hizmet Alımı” ihalesine çıkıldı. Haziran ayında ihale sonuçlandı. İhaleye katılan tek şirket olan “Oset Savunma Sanayi Zırh Teknolojileri Anonim Şirketi” 173 bin TL teklifle kazanan firma oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne işin maliyeti ise 221 bin 166 TL 66 kuruş olarak kayda geçti. İhaleyi kazanan şirketin referansları arasında Cumhurbaşkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü dahil pek çok kamu kuruluşu yer alıyor.

Ne olmuştu?

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler, katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir” sözleriyle istifasını duyurmuştu.

Balıkesir'in Altıeylül Belediye Başkanı olduğu dönemde Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Edip Uğur'un yerine 2017 yılının kasım ayında göreve gelmişti. 

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