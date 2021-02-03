AKP’li başkan Boğaziçililere selam gönderen CHP’li üyeyi salondan kovdu; ortalık karıştı

Manisa’nın Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’nin, Boğaziçi öğrencilerine selam gönderen CHP’li meclis üyesi Bülent Mersinli’yi salondan atmaya çalışması üzerine İyi Partili üyeler de salonu terk etti.

Tele1'de yer alan habere göre, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu’ya karşı protestolarını sürdüren öğrencilere selam gönderen CHP’li meclis üyesi Bülent Mersinli’yi salondan kovdu. Bunun üzerine İyi Partili üyeler de salonu terk etti.

Kaynak: TELE1