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AKP'li Aydemir: Ekonomik olarak sıkıntılar var ama bu bizimle ilgili değil

"Bu dünyadaki gelişmelerle ilgili"

15 Aralık 2021 22:47

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada "Ekonomik sıkıntılar bizimle ilgili değil" dedi. 

Aydemir, “Bakın şu anda sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz, hepimiz bunu kabul ediyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılar var kimsenin inkar ettiği yok ama altını çiziyoruz, bu bizimle ilgili değil, bizim yönetim tarzımızla ilgili değil. Bu dünyadaki gelişmelerle ilgili. Bunu çok net söylüyoruz. Herkes söylüyor bunu. Milletimiz de bu hakikati görüyor. Elbette ki sıkıntılar yaşıyor, elbette serzenişleri var. Kimsenin inkar edeceği yok. Görüyoruz biz bunları. Bu sıkıntılı dönemi birlikte aşacağımızın da altını çizerek not düşüyoruz. Hem milletimiz hem biz söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

akpibrahim aydemirekonomi

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