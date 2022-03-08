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AKP’li Aydemir’den yağ kuyrukları yorumu: Muhalefet stokçuluğu teşvik edici bir tarzı hayata geçirmeye çalışıyor

"Muhalefet ucuz siyaset yapıyor. Bundan kaynaklı"

08 Mart 2022 10:55

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, marketlerdeki yağ kuyruklarına ilişkin açıklama yaparken muhalefeti suçlayarak “Stokçuluğu teşvik edici bir tarzı hayata geçirmeye çalışıyorlar. Şu yağ kuyrukları nereden neşet etti?” dedi.

Ayçiçeği yağına ilişkin yetersiz stok ve zam iddiaları sonrası marketlerde kuyruklar oluşurken, AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, muhalefeti suçladı.

Erzurum’un ziraat odası il ve ilçe başkanları ile Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Aydemir, fırsat buldukça Erzurum’da ziraat odası başkanlarının her ay yaptıkları toplantılara katıldığını ifade ederek, “Biz ezbere yol yürümüyoruz, biz sahada o işin sahipleriyle görüşerek bu işleri yapıyoruz” diye konuştu.

Tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntıları inkar etmediklerini dile getiren Aydemir, yağ kuyruklarına ilişkin şöyle konuştu: 

“Stokçuluğu teşvik edici bir tarzı hayata geçirmeye çalışıyorlar. Şu yağ kuyrukları nereden neşet etti? Ben insanlarımızı kınamıyorum. Ama bu işe teşne olan kurumlar, kuruluşlar kimler varsa bunlar mutlaka bu işin hesabını vermeliler. İşte ziraat odası başkanlarımız burada. Yağın ne noksanı çekiliyormuş ki böylesine stokçuluğu teşvik edici bir hal orta yere çıkıyor? Niye bunlar oluyor? Muhalefet ucuz siyaset yapıyor. Bundan kaynaklı. Akılları sıra ‘Böyle yaparsak, kestirme yoldan iktidara gideriz. İnsanları, huzursuz, rahatsız ederiz, onlar da bize yönelirler.’ Sizde nitelik yok, millet görüyor, biliyor. Tarım kesimine dönük muhalefetten bir tane bir şey duydunuz mu? ‘İşsizliği önlemek için muhtarlara özel kalem müdürü tayin edeceğim’ diyor. Böyle düşünen bir muhalefet lideri tarım kesimine, hayvancılığa ne katabilir?”

İbrahim Aydemiryağ kuyruklarıstokçuluğu teşvikMuhalefet

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