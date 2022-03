AKP'li Akbaşoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu kaldırılsın" teklifine eleştiri: Absürt ve kabul edilemez

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, partili cumhurbaşkanlığına geçildikten sonra on binlerce insanın yargılanmasına yol açtığı gerekçesiyle cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen TCK’nın 299’ncu maddesinin kaldırılması için CHP’nin verdiği yasa teklifini eleştirdi. Akbaşoğlu, “Bu noktadaki hiçbir geçerliliği olmayan bu teklif absürt ve kabul edilemez bir tekliftir" dedi.

AKP'li Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. CHP'nin 'cumhurbaşkanına harakaret' suçuyla ilgili verdiği kanun teklifini eleştiren Akbaşoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"CHP’nin vermiş olduğu bir kanun teklifi var. Bu kanun teklifi ile cumhurbaşkanlarına yapılan hakaretin suç olmaktan çıkarılmasıyla ilgili. Ama özelde de Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretlerin suç olarak düzenlenmemesine ilişkin hukuki değerlendirmeden, hakikatten, gerçekten uzak iddia ile böyle bir teklifin verildiğine şahit oluyoruz. Bu konuda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra yapılmış bir düzenleme değildir. Hakaret bütün hukuk sistemlerinde suç olarak düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanına hakaret de müstakil bir suç olarak değerlendirmek suretiyle yer almıştır. Bizim hukukumuzda da 1926 yılında kabul edilen 765 sayılı TCK hükümlerine bakıldığında hakaretin herkes için suç olduğu, ayrıca cumhurbaşkanına yapılan hakaretin de müstakil bir suç olarak düzenlendiği görünmektedir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar aynı zamanda bir partinin genel başkanı sıfatına da haizdiler. Devlete karşı işlenen suçlar bağlamında cumhurbaşkanına yapılan hakaret ceza kanunda yer alagelmiştir. Bu noktadaki hiçbir geçerliliği olmayan bu teklifin kabul edilemez olduğunu ifade etmek isterim. Absürt ve kabul edilemez bir tekliftir.

Biz her zaman düşünce ifade hürriyetinden yanayız. Düşünce ve ifade hürriyetinin genişletilmesinde her zaman özgürlükçe ve demokratikleşmede AK Parti öncü rol oynamıştır. Her türlü düşünceye evet ancak her türlü hakarete hayır diyen bir ilkeyi benimseyen partiyiz."