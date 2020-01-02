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AKP'li Akbaşoğlu ile CHP'li Altay arasında 'tezkere' tartışması: Mehmetçiği lejyoner gibi kullanmak bu Meclis'e yakışmaz!

02 Ocak 2020 14:16

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesine saatler kala basın koridorunda karşılaşan AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile CHP'li Engin Altay arasında tezkere ile ilgili tartışma yaşandı.

AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ile birlikte tezkere konusunda basın mensupları ile sohbet ederken yanlarına gelen CHP'li Engin Altay'a "Hep beraber Meclis'te inşallah bu meseleyi görüşeceğiz. Milletin ve devletin menfaatleri doğrultusunda inşallah hep beraber münhasır ekonomik bölgeyle ilgili yaptığımız bu anlaşmanın, mütemmim cüzü olan bu anlaşmanın gereğini hep beraber yerine getirmemiz lazım" dedi. Bunu üzerine CHP'li Altay ise "İnşallah sizi bir yanlıştan çevireceğiz. Savaş ilan etmeniz lazım mütemmim olarak bakarsınız, milleti yanıltmayın. Oraya diplomat gönderin asker değil. Mehmetçiği lejyoner gibi kullanmak bu Meclis'e yakışmaz. Yapmayın, çok ayıp" diye konuştu.

Akbaşoğlu'nun "Milleti siz yanıltıyorsunuz. Biz hak ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Mehmetçiğe böyle bir sıfat takmak çok ayıp" yanıtını vermesi üzerine Altay, "Mehmetçiği lejyoner gibi kullandırtmayın diyoruz. Bu Mehmetçiğe sıfat takmak değil, siz Mehmetçiği Mehmetçik olmaktan çıkarıyorsunuz" diyerek basın koridorundan ayrıldı.

Akbaşoğlu, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun da tezkere ile ilgili endişeleri olduğunu belirterek, karşı olduklarını söylemesi üzerine "Biz Türkiye'nin hak ve menfaatleri doğrultusunda ve BM güvenlik konseyinin almış olduğu kararlar doğrultusunda haklarımız çerçevesinde bir tezkereyi Meclis'e getirdik ve görüşülecek. Bunun hukuki dayanağı uluslararası hukuk ve BM'dir" diye konuştu.

 

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