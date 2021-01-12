AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı: Bu milleti dinsiz yetiştirmek için Robert Koleji kurulsa da Boğaziçili çocuklarımızı emperyalistlere yedirtmeyeceğiz

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili açıklama yaptı. Çamlı, " Bu milleti dinsiz yetiştirmek için Robert Koleji kurulsa da Boğaziçili çocuklarımızı emperyalistlere yedirtmeyeceğiz" diye konuştu.

Ahmet Hamdi Çamlı, Boğaziçi'ndeki rektör atamasına yönelik protestoları hedef aldı.

"Bir domuzu üç dakikada yemekle övünen kadın"

"Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör olayı ile ilgili tantana oluşturuluyor" diyen Çamlı, "İstanbul'un CHP İl Başkanı var bir domuzu üç dakikada yemekle övünen kadın... Orada bir eyleme katıldı. Bu bir örgüt hareketi orada icra edildi tıpkı Gezi olayındaki üç beş ağaçtan yola çıkılarak ülkeyi kaosa sürükleme çalışması yapıldığı gibi, Boğaziçi'nde de bir kibrit çaktılar" ifadelerini kullandı.

"Kasetle genel başkanlığa gelen adam"

Çamlı sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin diktatörlük dönemlerini hepimiz biliyoruz. Herhalde şimdi de bu kasetle göreve gelen adam başkanlığındaki CHP buradan bir şeyler bekliyor ama Boğaziçi Üniversitesi'nden böyle bir şey çıkmaz. Boğaziçi bizim yüz akımızdır. Biliyorsunuz 'Sözde Cumhurbaşkanı' diyor. Kim diyor bunu? Kasetle genel başkanlığa gelen adam."