AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 'Trump'a ve Hollywood yıldızlarına maske gönderiyor': Milyonlarca lira parası olan ancak...

Hükümet yeni tip Koronavirüs günlerinde Türkiye'nin salgınla mücadelede 'yardım eden ülke' konumununda olduğuna dikkat çekerken, AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ABD Başkanı Donald Trump ile New York'ta yaşayan Hollywood yıldızlarının da aralarında bulunduğu 371 ünlü kişiye birer kutu maske ile mektup göndereceğini açıkladı.

Sayan, "Türkiye'nin en ücra yerinden Ağrı'dan milyonlarca lira parası olan ancak çaresizlik içinde maske bulayan Hollywood yıldızlarına, sanatçılarına artistlerine belediye başkanlarına ve valisine birer kutu maske gönderiyoruz" dedi.

ABD'nin New York kentinde yaşayan yıldız oyuncu ve başka ünlü kişilerin milyonlarca liralık servetlerine rağmen maske sıkıntısı yaşadığını belirten Sayan, "ABD Başkanı Donald Trump, New York valisi ve belediye başkanı ile kentteki ünlülere İngilizce ve Türkçe mektupların içerisinde bulunduğu birer kutu maskeyi posta yoluyla göndereceğiz" diye konuştu.

"En ücra köşede günde 150 bin maske üretebilen bir durumdayız" diyen Sayan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin büğyüklüğünü herkes bu Koronavirüs günlerinde görmüştür. Bence herkes Türkiye Cumhuriyeti devletine gıpta ile bakıyor" ifadesini kullandı.

Sayan, "Türkiye'nin en ücra yerinden Ağrı'dan milyonlarca lira parası olan ancak çaresizlik içinde maske bulayan Hollywood yıldızlarına, sanatçılarına artistlerine belediye başkanlarına ve valisine birer kutu maske gönderiyoruz" dedi.

Sayan, daha sonra Türkiye'nin salgından etkilenen ülkelere gönderdiği tıbbi yardım ile Türk milletinin yardımseverliğini kaleme aldığı mektubu, basın mensuplarıyla paylaştı.