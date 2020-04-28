T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 'Trump'a ve Hollywood yıldızlarına maske gönderiyor': Milyonlarca lira parası olan ancak...

28 Nisan 2020 19:52

Hükümet yeni tip Koronavirüs günlerinde Türkiye'nin salgınla mücadelede 'yardım eden ülke' konumununda olduğuna dikkat çekerken, AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, ABD Başkanı Donald Trump ile New York'ta yaşayan Hollywood yıldızlarının da aralarında bulunduğu 371 ünlü kişiye birer kutu maske ile mektup göndereceğini açıkladı.

Sayan, "Türkiye'nin en ücra yerinden Ağrı'dan milyonlarca lira parası olan ancak çaresizlik içinde maske bulayan Hollywood yıldızlarına, sanatçılarına artistlerine belediye başkanlarına ve valisine birer kutu maske gönderiyoruz" dedi. 

ABD'nin New York kentinde yaşayan yıldız oyuncu ve başka ünlü kişilerin milyonlarca liralık servetlerine rağmen maske sıkıntısı yaşadığını belirten Sayan, "ABD Başkanı Donald Trump, New York valisi ve belediye başkanı ile kentteki ünlülere İngilizce ve Türkçe mektupların içerisinde bulunduğu birer kutu maskeyi posta yoluyla göndereceğiz" diye konuştu.

"En ücra köşede günde 150 bin maske üretebilen bir durumdayız" diyen Sayan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin büğyüklüğünü herkes bu Koronavirüs günlerinde görmüştür. Bence herkes Türkiye Cumhuriyeti devletine gıpta ile bakıyor" ifadesini kullandı. 

Sayan, "Türkiye'nin en ücra yerinden Ağrı'dan milyonlarca lira parası olan ancak çaresizlik içinde maske bulayan Hollywood yıldızlarına, sanatçılarına artistlerine belediye başkanlarına ve valisine birer kutu maske gönderiyoruz" dedi. 

Sayan, daha sonra Türkiye'nin salgından etkilenen ülkelere gönderdiği tıbbi yardım ile Türk milletinin yardımseverliğini kaleme aldığı mektubu, basın mensuplarıyla paylaştı.

ETİKETLER

savcısavcı sayansayanmasketruımphollywoodabd

Diğer Videolar

İlker Başbuğ'un avukatı: Hakan Fidan komisyona hükümetin MİT'e "TSK'ya FETÖ ile ilgili bilgi vermeyin" talimatı verdiğini söylemiş

Hüda Kaya'dan Diyanet'e eleştiri: Bizim adımıza ahkam kesemez, konuşacaksa hırsızlık ve tecavüz için konuşmalı

"Bahçeli istedi, MHP'li Kılavuz, Özgür Özel'den özür diledi"

Dükkândaki iki kişiyi vuran saldırganlar, işletmeyi kaçarken ateşe verdi!

Rus savaş gemisi ’Novocherkassk’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Haziran 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

Sezen Aksu'nun villasından denize uzanan 'kaçak' borular söküldü...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Online sınavlar ile mağdur olacağız; bilgisayarı, kamerası olmayanlar var; sınav...

Çukur dizisinde flaş ayrılık kararı!...

ABD İstanbul Konsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'a 8 yıl 9...

"FETÖ'yle AKP kol kola girdiyse bunu farklı darbecileri tasfiye etmek...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

Sezen Aksu'nun villasından denize uzanan 'kaçak' borular söküldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24