AKP kurucusundan 6 muhalefet partisinin mutabakatına 'haçlı ittifakı' benzetmesi

AKP'nin kurucularından Latif Cem Baran'ın, katıldığı bir televizyon programında Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili söylediği sözler gündem oldu. Baran altı muhalefet partisinin bir araya gelmesine ilişkin "Haçlı ittifakı zihniyeti ve tarzıyla, başkalarının lafıyla bir araya gelip de ülke ve lider değiştirmeye kimseyi inandıramazsınız. Ç"ürümüş, oturmamış bir sistem dedi.

Kanal 42'nin özel yayınına konuk olan AKP kurucularından Latif Cem Baran, altı siyasi partinin ortak mutabakat imzalamasına ilişkin eleştirilerde bulundu. Baran, 6 siyasi partinin ortak mutabakatını 'haçlı ittifakına benzetti.

"Haçlı zihniyetli birisinin çağrısıyla ile bir araya gelmiş arkadaşlar grubu"

Baran'ın programdaki konuşmaları şöyle:

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem 1950 den itibaren uygulanmaya başlayan anayasayla çeşitli yasalarla değişen bizim kendi ömrümüzde gördüğümüz cumhurbaşkanı tarafsız olur dediğimiz çürümüş oturmamış bir sistem.

Zaten halk getirdi. Siz nasıl değiştireceksiniz? 400 milletvekili bulmanız lazım milletvekili bulmadan kimi kandırıyorsunuz da sistemi değiştireceğiz diyorsunuz. Karar almasını bilmeyen insanlardan oluşan bu grubu demokrasi kabul etmiyorum bu yıkmak için oluşturulmuş bir grup.

Sultan Alparslan Anadolu’ya girdi Malazgirt’i kazandı hani fatihin babası II. Murat Varna savaşını 1444 Balkanları darmaduman etti. Osmanlıyı yerleşirdi Vatikan çağrı yaptı ‘Biz Osmanlı’yı yıkacağız Balkanlardan atacağız’ diye. Haçlı ittifakı zihniyeti ve tarzıyla, başkalarının lafıyla böyle bir araya gelip de ülke değiştirmeye lider değiştirmeye falan kimseyi inandıramazsınız siz. Bu tarihe baktığımızda haçlı zihniyetli birisinin çağrısıyla ile bir araya gelmiş arkadaşlar grubu bu."