AKP kurucularından Ersönmez Yarbay: Emekli amirallerin korumalarını çekmek bir yana tam tersine artırılmalı

Programa 20. ve 22. Dönem Ankara Milletvekili ve AKP kurucularından olan ve şu anda İyi Parti’de siyaset hayatını sürdüren Ersönmez Yarbay, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç katıldı.

“Çok yanlış yaptılar”

Ersönmez Yarbay, bildiride imzası bulunan emekli amirallerin lojman ve koruma haklarının iptal edilmesiyle ilgili; “Çok yanlış yaptılar. Allah korusun, bu imzacı generallerden birisi şu anda bir suikasta, bir saldırıya maruz kalırsa, bunun hesabını yine hükümet vermek zorundadır” dedi.

Hükümetin, imzacı emekli amirallerin korumasını kaldırmak yerine tam tersine bugünlerde o insanların korumalarını arttırması gerektiğini ileri süren Yarbay, “Çünkü suçluların da can ve mal güvenliklerini koruma görevi devletindir. Yani, onlar şu anda bir hedef halindedirler. Hedeftirler. Hedef oldukları için onların yakından korunması ve takip edilmesi gerekir” diye konuştu.

“Bir saldırı, Türkiye’yi daha sıkıntılı bir ortama sürükler”

Ersönmez Yarbay, neden böyle düşündüğünün sorulması üzerine de şunları söyledi:

“Şundan dolayı: Yani böyle bir olay, Türkiye’yi daha da sıkıntılı bir ortama sürükler. Biz, işte Selçuk Bey’in uğramış olduğu saldırı, yani bu tür olaylar, Türkiye’yi daha güvenilmez, daha sıkıntılı, daha da çatışma ortamına sürükleyici bir duruma getirir. Benim esas dikkat çekmek istediğim husus şu: Ben, bu emekli generallerin yayınladığı bildiriden çok fazla rahatsız olmadım; çünkü bunların Selçuk Bey’in işaret ettiği gibi ne sermaye gücü ne seçmen gücü ne de silah gücü, hiçbir şeyleri yok. Hepsi 65 yaşından yukarı, 60’dan yukarı insanlar. Dolayısıyla onların bildirileri sadece şekil yönünden eski alışkanlıklarına binaen şekil yönünden muhtıraya benziyor. Yoksa güler geçerim yani; çünkü emekli general, darbe... Ne demek yani emekli general, darbe? Hangi güçle? Hangi silahla?”

"Bildiriden daha çok, Yargıtay’ın ve Danıştay’ın yayınladığı bildirilerden rahatsız oldum”

Yayınlanan bildirinin şeklen eleştirilebilecek yönleri olduğunu ve emekli amirallerin görevli askerler ile bir bağlantılarının olup olmayacağının soruşturma sonucunda ortaya çıkacağını söyleyen Yarbay, henüz soruşturma aşamasındayken Yargıtay ve Danıştay’ın konuyla ilgili açıklama yamalarını da eleştirdi.

Yarbay, “Bence Yargıtay’ın ve Danıştay bildiri yayınlaması, emekli askerlerin vermiş olduğu darbe imasından çok daha tehlikelidir. Çünkü bu insanlar ileride yargılanacak ve Yargıtay’a gelecek. İhsas-ı reyden de öte böyle bir rezalet olamaz. Bütün Yargıtay, bütün Danıştay okudukları bütün kitapları yeniden okumaları lazım. Bildiriden daha çok, Yargıtay’ın ve Danıştay’ın yayınladığı bildirilerden rahatsız oldum” dedi.