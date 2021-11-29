AKP kurucularından Abdüllatif Şener: Çocuklarının adını Recep, Tayyip ve Erdoğan koyan bir vatandaş, 'Elim kırılsın bir daha bu partiye oy verirsem' dedi

AKP kurucularından ve eski Başbakan Yardımcısı olan, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "Çocuklarının adını Recep, Tayyip ve Erdoğan koyan bir vatandaş, 'Elim kırılsın bir daha bu partiye oy verirsem' dedi" ifadelerini kullandı.

Halk TV'de İpek Özbey'in sumduğu 'Kadraj' programında konuşan Şener şunları söyledi;

"Çocuklarının adını Recep, Tayyip ve Erdoğan koyan bir vatandaş, 'Elim kırılsın bir daha bu partiye oy verirsem' dedi. 'Elim kırılsın çünkü ne Recep'in ne Tayyip'in ne Erdoğan'ın hali kalmadı' diyor."