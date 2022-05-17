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AKP Konya İl Başkanı Angı'dan kendisini eleştiren vatandaşa: Densizlik, hadsizlik yapma, akıllı ol

Vatandaş, Angı'ya "Sana baki değil bu makamlar, benimle öyle konuşmaya hakkın yok senin" karşılığını verdi

17 Mayıs 2022 16:14

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, Karatay'da yapımına başlanan Aksapark Konut Yapı Kooperatifi'nin temel atma töreninde bir vatandaşla ile tartıştı. Tartışma sırasında vatandaş, AKP'li Angı'yı "Sana baki değil burası, benimle öyle konuşmaya hakkın yok senin" diye eleştirdi. Angı da kendisine yapılan eleştiriye "Densizlik, hadsizlik yapma, akıllı ol" diyerek karşılık verdi.

Konya'nın Karatay ilçesinde bugün Aksapark Konut Yapı Kooperatifi'nin temel atma töreni yapıldı. Törene katılan AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı ile bir vatandaşın arasında geçen tartışma gündem oldu. İkili arasında yaşanan tartışma, başka bir vatandaşın çektiği görüntülere yansıdı.

Toplu konutun yapıldığı alanda hakkının yendiğini ileri süren vatandaş, Angı'ya derdini anlatmaya çalıştı. Angı, vatandaşa "Sen bu kafayla gittiğin sürece hiç kusura bakma, hep sen haklısın, herkes suçlu" dedi. Bunun üzerine vatandaş da Angı'ya, "Sana baki değil bu makamlar, benimle öyle konuşmaya hakkın yok senin" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Angı’nın vatandaşa, "Densizlik, hadsizlik yapma, akıllı ol" dediği duyuldu. 

Tartışma yatıştırılmak istenirken vatandaşın “Benim nerem yanlış” demesi üzerine Angı, “Her tarafın yanlış ya, bir doğrun yok” diye karşılık verdi. Vatandaş ise Angı'ya, "Sen doğru olduğun için şimdi bu makamında bir dur bakalım" diye konuştu. Vatandaş, daha sonra çevredekiler tarafından Angı’nın yanından uzaklaştırıldı.

AKP Konya İl BaşkanıHasan AngıAksapark Konut Yapı Kooperatifi

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