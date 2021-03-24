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AKP kongresine katılan adam: Tayyip'in olduğu yerde korona bile olmuyor

"Ölümüne varız ama kendimizi koruyoruz tabii..."

24 Mart 2021 17:06

AKP 7. Olağan Büyük Kongresi, “Türkiye için güven ve istikrar” sloganıyla Ankara Spor Salonu’nda yapılırken Covid değil, kalabalık nedeniyle içeriye giremediğini söyleyen bir yurttaş, "Ölümüne varız ama kendimizi de koruyoruz tabii" dedi. Kalabalık nedeniyle Covid’den çekinip çekinmediği sorulan bir yurttaş ise gülümseyerek, "Tayyip'in olduğu yerde korona bile olmuyor" dedi. 

Toplam 10 bin kişilik kapasiteye sahip olan Ankara Spor Salonu’nda delegeler ile izleyiciler ayrı kapılardan salona girdi. Delegeler salonda saha içerisinde ayrılan bölümde otururken, izleyiciler tribünlere alındı. İzleyiciler arasında boş sandalye bırakılma imkanının kalmadığı salona girenler kadar giremeyen de çok sayıda partili oldu. Kalabalık nedeniyle içeriye giremeyen bir partili kadın da "Mahşer yeri gibi maşallah" diyerek kalabalığa işaret etti.

Kalabalık nedeniyle içeriye girip çıkan Aydınlı bir partili ise Tayyip Erdoğan'ı görememekten yakındı.

Kalabalık nedeniyle Covid’den çekinip çekinmediği sorulan bir yurttaş ise gülümseyerek, "Tayyip'in olduğu yerde korona bile olmuyor" demesi dikkat çekti. Bir başka partili de "Bizimkisi aşk sevdası aşk" dedi. Bir diğer partili de "İçerisi çok kalabalık. Çok hastalık var onunu için de korkuyoruz. Ama bekleyeceğiz" dedi. Covid-19 korkusu yüzünden değil kalabalık nedeniyle içeriye giremediğini söyleyen Aydın'dan gelen bir kadın, "Ölümüne varız, ama kendimizi koruyoruz tabii..." dedi. Bir başka partili de kalabalık nedeniyle salona giremediğini belirtirken "Herkes Tayyip aşığı... Biraz dolaşıp geri geleceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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