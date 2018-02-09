AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci istifa etti

AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, il başkanlığı görevinden istifa etti. İstifa etmeden önce çok uzun bir açıklamayla faaliyetlerini öven Temurci, neden istifa ettiğine dair bir bilgi vermedi. Temurci, "15 Temmuz AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın kazanmış olduğu bir zaferdir" ifadelerini kullandı. Temurci, dün gece genel merkezden arandığını söyleyerek sözlerine başladı. Selim Temurci, "Bugün çok özel bir gün benim için. Dün gece 11'e çeyrek kala genel merkezden arandığımda dün 8 Şubat'tı. Bugün 9 Şubat. Çok güzel tevafuk. Tam 3 yıl sonra bu buluşmayı bizlere nasip eden Allah'a hamdolsun. Çocuk denecek yaşlardan siyasetin içindeyim" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP İstanbul İl Yönetimi'ni ziyareti sırasında elini sıkmadığı İl Başkanı Selim Temurci, daha önce istifa etmiş ancak “Şu an zamanı değil” denilerek geri çevrilmişti.