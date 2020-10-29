AKP için ‘Dombra’ şarkısını yapan Uğur Işılak'tan 'öz eleştiri' parçası yeniden dolaşımda : Fikir müflis, vizyonumuz hamaset

AKP’nin seçim şarkısı “Dombra” yı yapan ve 7 Haziran (2015) seçimlerinde AKP'den milletvekili seçilen Uğur Işılak’ın kendi camiasına yönelik eleştirileri dile getirdiği şarkısı sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Eski AKP İstanbul Milletvekili olan Işılak’ın mart ayında klip çektiği “Öz Eleştiri” isimli şarkısı, AKP’ye ve muhafazakar camiaya yönelik eleştiriler içeriyor.

Söz ve müziği Uğur Işılak'a ait olan şarkının sözleri şöyle:

Yürekte yara yok, sözlerde tesir

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

En derin mânâlar maddeye esir

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

Belki delirmedik ama kudurduk

Nefsimize göre bir dünya kurduk

Zevkin de keyfin de dibine vurduk

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

İliklere kadar girdi siyaset

Fikir müflis, vizyonumuz hamaset

Önyargının adı oldu feraset

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

Ufuk olmayınca dünden dem vurduk

Yarını olmayan günden dem vurduk

Biraz sıkışınca dinden dem vurduk

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

Düzenbaz diriler düşünce gözden

Ölülerden medet umduk bu yüzden

Âlâ düşman mı var ki bize bizden

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

Bozacının şahididir şıracı

Nereye el atsan durum çok acı

İbadetler bile reklam aracı

Tükettik her şeyi neyimiz kaldı

Mülkün kölesiyiz, makamın kulu

Kaydı şirazemiz, şaşırdık yolu

Müzeye kaldırdık sağ ile solu

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

Dünyayı verseler yine yetmiyor

Tamahkâr olunca istek bitmiyor

Hiçbir şey kimseyi tatmin etmiyor

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

Ömründe bir kalbe dokunmayanlar

İnsandan, insaftan, halden ne anlar

Masal olup gitti güzel zamanlar

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı

İşiten sağırlar, gören körleriz

İş lafa gelince esip gürleriz

Fırsatı bulunca her haltı yeriz

Tükettik her şeyi neyimiz kaldı

Mefhumu öldürdük, ruhumuz yasta

Kibrimiz dorukta, kalbimiz hasta

Vefadan eser yok, sabır iflasta

Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı