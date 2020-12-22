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AKP Grup Başkanvekili Özkan'dan hayvan hakları açıklaması: Çalışmada sona gelindi, 2021'in ilk çeyreğinde gündeme alacağız

22 Aralık 2020 14:43

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, hayvan hakları yasası ile ilgili çalışmanın sonuna geldiklerini ifade ederek, “Hayvan hakları ile ilgili çalışmayı 2021 yılının ilk çeyreği içerisinde parlamentonun gündemine gelmek suretiyle yasalaştıracağız” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkan, Libya ve Afganistan ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Filistin ile bir, Azerbaycan ile iki uluslararası anlaşma, Türkiye Çevre Ajansı’nın kurulması ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'ni görüşeceklerini söyledi.

Özkan, 2020 yılında pek çok düzenlemeyi yürürlüğe soktuklarını belirterek, 23 kanun teklifi 35 uluslararası anlaşmayı TBMM’de görüştüklerini ve kabul ettiklerini ifade etti.

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile ilgili, derneklerle ilgili maddelerde derneklerin kapatılması ve kayyum atanacağına ilişkin soruya Özkan, BM kararları çerçevesinde düzenlemenin geldiğini ifade etti. Özkan, “Yapılan düzenleme ne Avrupa İnsan Halkları Sözleşmesi toplantı ve örgütlenme özgürlüğü kısıtlama getirmektedir ne de vatandaşlarımızın Türkiye’de derneklere üyeliği, derneklerden ayrılmaları, bir ifade, örgütlenme özgürlüğüne kısıtlama getirmemektedir. Bugüne kadar dünyada yaşanan terör finansmanına dair sıkıntılı, sorunlu konular tespit edilmiş, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun biçimde ve Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelere uygun şekilde iç hukukun uyumlaştırılmasıdır. Herhangi bir hak ihlaline neden olabilmesini asla uygun görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin terörden en büyük zararı gördüğünü ifade eden Özkan, “Türkiye ne kadar barış, huzur, adalet için uluslar arası toplumda terörle mücadele için bir anlayışı egemen kılmaya çalıştığı hem Libya hem Azerbaycan’da hem Akdeniz’de göstermiştir” şeklinde konuştu.

Hayvan hakları ile ilgili soruya Özkan, “Hayvan hakları ile ilgili çalışma artık 2021 yılında, belki ilk çeyreğinin içerisinde parlamentonun gündemine gelmek suretiyle yasalaştıracağız” dedi.

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