AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın 2011 konuşmasından: Gülen Cemaati'ne terör örgütü mantığıyla yaklaşılması yanlıştır; yakışıksız bir tavırdır

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan 2011 yılında katıldığı TV programında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Cemaat faaliyetlerini askıya alsın" çağrısını "Cemaatin faaliyetleri cemaat hukuki ve siyasi bir çalışma içerisindedir. Burada bir terör örgütü mantığıyla yaklaşması öncelikle o cemaate yapılan bir yanlıştır. Bir siyasetçiye asla yakışmayan bir tavırdır" şeklinde değerlendiriyor.

Özkan, Bahçeli'nin "Cemaat faaliyetlerini askıya alsın" çağrısı ile ilgili şunları söylüyor;

"Davaların, cemaat, siyasi parti iltica bağlamında değerlendirip özellikle darbe iddiası davalarının itibarsızlaştırılması. Yargıçların itibarsızlaştırılması ve davanın akamete uğratılması gayreti olarka görüyorum. Davalar hukuk çerçevesinde devam etmektedir. Delil ve iddianamelerle kabul edilen önergeler söz konusudur. Cemaat terör örgütü değildir ki, terör örgütüyle ateşkes ilan edermiş gibi bir yaklaşım içerisinde bulunulsun. Cemaatin faaliyetleri cemaat hukuki ve siyasi bir çalışma içerisindedir. Burada bir terör örgütü mantığıyla yaklaşması öncelikle o cemaate yapılan bir yanlıştır. Bir siyasetçiye asla yakışmayan bir tavırdır. Ayrıca bir siyasetçinin kendi oy potansiyeli olan bir cemaate böyle yaklaşması bir hezeyandır"