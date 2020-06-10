T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın 2011 konuşmasından: Gülen Cemaati'ne terör örgütü mantığıyla yaklaşılması yanlıştır; yakışıksız bir tavırdır

10 Haziran 2020 13:55

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan 2011 yılında katıldığı TV programında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Cemaat faaliyetlerini askıya alsın" çağrısını "Cemaatin faaliyetleri cemaat hukuki ve siyasi bir çalışma içerisindedir. Burada bir terör örgütü mantığıyla yaklaşması öncelikle o cemaate yapılan bir yanlıştır. Bir siyasetçiye asla yakışmayan bir tavırdır" şeklinde değerlendiriyor. 

Özkan, Bahçeli'nin "Cemaat faaliyetlerini askıya alsın" çağrısı ile ilgili şunları söylüyor; 

"Davaların, cemaat, siyasi parti iltica bağlamında değerlendirip özellikle darbe iddiası davalarının itibarsızlaştırılması. Yargıçların itibarsızlaştırılması ve davanın akamete uğratılması gayreti olarka görüyorum. Davalar hukuk çerçevesinde devam etmektedir. Delil ve iddianamelerle kabul edilen önergeler söz konusudur. Cemaat terör örgütü değildir ki, terör örgütüyle ateşkes ilan edermiş gibi bir yaklaşım içerisinde bulunulsun. Cemaatin faaliyetleri cemaat hukuki ve siyasi bir çalışma içerisindedir. Burada bir terör örgütü mantığıyla yaklaşması öncelikle o cemaate yapılan bir yanlıştır. Bir siyasetçiye asla yakışmayan bir tavırdır. Ayrıca bir siyasetçinin kendi oy potansiyeli olan bir cemaate böyle yaklaşması bir hezeyandır" 

ETİKETLER

cahit özkanarşivfetöakpgrup başkanvekilifetöcemaatterör örgütü

Diğer Videolar

BBP Genel Başkanı Destici: İstanbul Sözleşmesi’ni yırtıp atmamız lazım

ABD’de cip protestocuların arasına daldı

Heybeliada'da bir tekne alabora olarak battı

Türkiye’nin ilk jeopark müzesi: Kızılcahamam

Yavru boz ayı kaçtı, köpek kovaladı

Taksim’de çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlhan Cihaner: Kürtlerin seçme seçilme hakkı ellerinden alındı; etik ittifaklar...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kurultayda tek aday olan Kılıçdaroğlu, 6. kez Genel Başkan seçildi...

MasterChef'te diskalifiye şoku!...

Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti; 'anne'...

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Cemal Kafadar: Fatih Sultan Mehmet'in...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlhan Cihaner: Kürtlerin seçme seçilme hakkı ellerinden alındı; etik ittifaklar...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24