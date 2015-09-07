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AKP Gençlik Kolları Başkanı: 1 Kasım'dan sonra ne çıkarsa çıksın seni başkan yaptıracağız Erdoğan!

07 Eylül 2015 16:20

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Atv – A Haber ortak yayınında Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu değerlendirirken dile getirdiği “Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir Anayasa'yı inşa edecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı, durum bugün çok farklı olurdu” sözlerinin yanlış yansıtıldığı iddiasının ardından Hürriyet gazetesine saldıran AKP'li grubun içinde bulunan AKP Gençlik Kolları Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın "1 Kasım'da sonuç ne olursa olsun seni başkan yaptıracağız Erdoğan" dedi. "HDP’nin PKK’yla, PKK’nın Zaman gazetesiyle, Zaman gazetesinin de Aydın Doğan’la hiçbir farkı kalmamıştır, hepsi birer terör örgütüdür" iddiasında bulunan Boynukalın, "Erdoğan’ı engellemekten söz ediyorlar. 1 Kasım'da seçimden sonra ne çıkarsa çıksın seni başkan yaptıracağız" ifadesini kullandı.

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