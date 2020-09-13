AKP Elazığ Milletvekili, 'SahipsizElazığ' etiketine öfkelendi: Sahipsiz kaldık diyenlerin kanında ihanet-19 virüsü var

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, katıldığı bir televizyon programında Elazığlı vatandaşların deprem ve corona virüsü salgınında yaşadıkları sorunları dile getirmek için Twitter’da 'SahipsizElazığ' şeklinde açılan etikete tepki gösterdi.

Kampanyanın sırf muhalefet olsun diye başlatıldığını söyleyen Demirbağ, "Gaflette bulunmuş boşa gelmiş, ben ona saygı duyuyorum. Ama bu kampanyayı başlatanlar bilinçli olarak, kalkıp da sırf muhalefet olsun diye bu kampanyayı başlatanları da araştırın. Kan tahlili yapmak lazım bunlara. Covid-19 değil ihanet-19 virüsü var bunların kanında"