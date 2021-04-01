AKP'den '1 Nisan' videosu: "Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler..."

AKP'nin resmi Twitter hesabından 1 Nisan videosu paylaşıldı. "Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler" yazısıyla başlayan videoda, CHP'li belediye başkanlarının heykel ve çeşme açılışları görüntülerinin ardından bazı otoyollar, İstanbul Havalimanı ve Ayasofya gibi görüntülere yer verildi.

AKP'nin resmi hesabından yayınlanan '1 Nisan' şakası "Gerçekleştirdiğimiz bazı icraatler" notuyla başlarken, videoda öncelikle CHP'li belediye başkanlarının çeşitli heykel ve çeşme açılışları yer aldı. Ardından "Tabii ki şakaydı, şimdi gerçekler" yazısının ekrana gelmesiyle, İstanbul Havalimanı, bazı otoyollar ve köprüler, Ayasofya gibi görüntülere yer verildi.