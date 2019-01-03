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AKP Çorum il başkanı istifa etti: Bunları Allah'a havale ediyorum

03 Ocak 2019 20:15

AKP Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini açıkladı. AKP Çorum İl Başkanlığı görevinde 3 yıldır bulunan ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde belediye başkanı adayı gösterilmesi beklenen Mehmet Karadağ, beraberindeki AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile basın toplantısı düzenledi. İl Başkanlığı binasında açıklamalarda bulunan Karadağ, "Siyasi kumpas ya da şantaj, diye adlandırılabilecek bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bunları Allah'a havale ediyorum. Biz onlara hakkımızı helal etmiyoruz. Şahsımız üzerinden AK Parti'nin Çorum'da yerel seçimlerde başarısız olması için çalışan bir ekip ruhudur bu. Sonradan gelişen hadiselere baktığımızda, bu kez şahsımızı bırakıp, AK Parti'nin bazı isimleri üzerinden aynı oyunun devam ettirilmeye çalışıldığını görmekten üzüntü duyuyoruz. Buna alet olan ve 'AK Parti'liyim' diyen kardeşlerimiz varsa derhal bu düşünceyi terk etmelidir" diye konuştu.

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