T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKP binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı

cZaman ayarlı olduğu öğrenilen EYP imha edildi

24 Aralık 2021 13:01

AKP Zeytinburnu ilçe binasının önüne bırakılan ve bomba uzmanlarınca imha edilen karton kolinin içindeki düzeneğin, zaman ayarlı ve parça tesirli bomba olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı 1 kişi güvenlik birimlerince her yerde aranıyor.

AKP Zeytinburnu ilçe binasının önüne salı günü gece saatlerinde bırakılan karton kutuda bir düzenek fark eden özel kıyafet giyen bomba imha uzmanları paketi kontrollü şekilde uzaktan fünyeyle patlattı. 

Zaman ayarlı olduğu öğrenilen EYP imha edildi

Kontrollü patlatmanın ardından polis ekiplerince incelenen pakete ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, imha edilen kutudaki düzeneğin parça tesirli, el yapımı ve zaman ayarlı patlayıcı olduğu belirlendi. Uzman ekiplerce İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’nda detaylı şekilde incelenen patlayıcıyla bağlantılı olduğu sanılan ve kutuyu bina önüne bırakan 1 kişi tespit edildi. Söz konusu caddenin bulunduğu bölgedeki kameralar ayrıntılı olarak izleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirlendi. (İHA) 

 

 

AKPZeytinburnuşüpheli paketbombadüzeneği

Diğer Videolar

Gazeteci Zafer Arapkirli, AKP'li Çamlı'nın CHP'ye yüklendiği anları taklit etti

Trafikte tekme tokat yol verme kavgası kamerada

Yol tartışmasında bıçak çeken sürücü gözaltına alındı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Şubat 2022

İmamoğlu: 6 siyasi partinin genel başkanlarının bir araya gelmesi, tarihi ve önemli bir görüntüdür

Yaşlı kadın çantasını çalan kapkaççının peşinden böyle koştu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24