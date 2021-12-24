AKP binasının önüne bırakılan koliden zaman ayarlı bomba düzeneği çıktı

AKP Zeytinburnu ilçe binasının önüne bırakılan ve bomba uzmanlarınca imha edilen karton kolinin içindeki düzeneğin, zaman ayarlı ve parça tesirli bomba olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı 1 kişi güvenlik birimlerince her yerde aranıyor.

AKP Zeytinburnu ilçe binasının önüne salı günü gece saatlerinde bırakılan karton kutuda bir düzenek fark eden özel kıyafet giyen bomba imha uzmanları paketi kontrollü şekilde uzaktan fünyeyle patlattı.

Zaman ayarlı olduğu öğrenilen EYP imha edildi

Kontrollü patlatmanın ardından polis ekiplerince incelenen pakete ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, imha edilen kutudaki düzeneğin parça tesirli, el yapımı ve zaman ayarlı patlayıcı olduğu belirlendi. Uzman ekiplerce İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’nda detaylı şekilde incelenen patlayıcıyla bağlantılı olduğu sanılan ve kutuyu bina önüne bırakan 1 kişi tespit edildi. Söz konusu caddenin bulunduğu bölgedeki kameralar ayrıntılı olarak izleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirlendi. (İHA)