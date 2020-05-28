AKP Antalya İl Başkanı'nın da dahil olduğu 'Su zammı' iddiasına videolu cevap: Atma İbrahim!

Antalya’da su faturaları üzerinden başlatılan ‘zam’ polemiği büyüyor. Metreküp fiyatlarının değişmemesine rağmen CHP’li belediyenin zam yaptığını iddia eden AKP Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve AKP'liler ile CHP’liler arasındaki tartışma sosyal medyaya da yansıdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında 'Yalan ayma İbrahim' dedi ve Antalya’da suya zam yapılmadığını belgeleriyle ortaya koydu.

Borusu patladığı için 350 ton su harcayan ve yüksek bir fatura ödeyen abone üzerinden bu yalanın desteklendiği söylenen videoda söz konusu abone zam iddialarını yalanladı ve, "Geçtiğimiz günlerde ASAT'tan gelen faturamı sosyal medya hesabımdan yayınlamıştım. Bunu kötü amaçlı kullanan bazı kişiler olduğunu tespit ettik. Faturam incelendiğinde ve tesisatçı geldiğinde bunun bir kaçak nedeniyle olduğu anlaşılmıştır. ASAT da bana taksitlendirmeyle yardımcı oldu. Benim üzerimden bu yapılanları kınıyorum. ASAT'a ve büyükşehir belediyesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürülüğü (ASAT) ve büyükşehir belediyesinden basın toplantıları ve kamuoyu bilgilendirmeleri ile yapılan resmi ‘zam yapılmadı’ açıklamaları da polemiği durduramayınca, Antalya Büyükşehir Belediyesi ironik bir videoyla zam iddialarına yanıt verdi.

Suya zam yapılmadığını çocukların dahi anlayacağı bir dille anlatan ve CHP Kepez İlçe Başkanı Önder Kurnaz’ın gece yarısı paylaşımının ardından çok sayıda etkileşim alan video, bir anda Antalya’nın gündemine oturdu.

Zam iddialarında kullanılan yüksek tutarlı faturanın sahibi olana abonenin de videoda ‘su borusu patladığı için faturanın yüksek geldiğini, zam olmadığını, ödeme kolaylığı için ASAT’a teşekkür ettiğini’ söylemesi de büyük ilgi çekti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASAT, koronavirüsle mücadele sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması yaşanan Nisan ayında, toplum sağlığını korumak amacıyla sayaçları okutmadı ve abonelere pandemi öncesi ortalama tüketimlerinin yüzde 80’i kadar su tüketimini faturalandırdı.

Nisan’da aboneler hijyen önlemleri ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle normalden çok fazla su tüketmelerine rağmen sayaçları okunmadığı için düşük faturalar ödediler. Mayıs döneminde de salgın süreci ile birlikte su kullanımı artınca Nisan ayındaki faturalandırılmayan kullanımla birlikte su faturalarında doğal olarak yükselme oldu.