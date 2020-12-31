Kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen kadınlar AKP İl Binası'na mor boya attı: 5 kadın gözaltına alındı

31 Aralık 2020 10:54
Üniversiteli Kadın Kolektifi, kadın cinayetlerini AKP Ankara İl Başkanlığı önüne attıkları mor boya ile protesto etti, 5 kadın gözaltına alındı.
Üniversiteli Kadın Kolektifi üyeleri, kadın cinayetlerini protesto etmek için AKP Ankara İl Başkanlığı önüne geldi. İl Başkanlığı binasına giren kadınlar buradan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmadığı için cinayetlerin yaşandığını söyledi.
İl Başkanlığındaki polis kadınları binadan çıkardı. Kadınlar İl Başkanlığı önüne mor boya atarak, “Kadınları değil katilleri durdurun” diye slogan attı.
Gözaltına alınan 5 kadın emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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