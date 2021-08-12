AKP Ankara İl Başkanı Özcan: Kültür Bakanlığı'na kızıyorum

Gazeteci Adem Metan ’ın sorularını yanıtlayan AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan , “Kültür Bakanlığına kızıyorum. Geçen yine söyledim, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası açıldı Ankara’da. Bizim milli kütüphanemiz var mesela, Külliye’deki kütüphane mükemmel bir şey. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, mükemmel bir kütüphane" dedi.

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan gazeteci Adem Metan’ın YouTube kanalına verdiği röportajda Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetiminden, Kültür Bakanlığı ile ilgili farklı konularda açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in metne döktüğü habere göre, Cumhuriyet Halk Partisi için 'yalan ve iftira ile algı yapıyor' diyen Özcan sözlerini sürdürdü:

“Benim genel başkanıma hakaretlerde bulunuyorlar. Biz dönüp de onların genel başkanlarına, genel müdürleri diyoruz gerçi onlar genel müdürlük dahi yapamazlar ama… Kasetlerle, belli senaryolarla gelmiş insanlarına bir şey demiyoruz. Birilerinin siyasete gönül vermiştir, onların partisinin lideridir diye diyoruz ki kırmayalım; sövmeyelim ki sövmesinler ama onlar hep sövüyorlar. Böyle kutuplaştırıyorlar insanları.“

"Kültür Bakanlığı'na kızıyorum"

Özcan, 'kültür geçişkenliğini müzik, sanatla yapabiliriz' diyerek sözlerini sürdürdü:

“Kültür Bakanlığına kızıyorum. Geçen yine söyledim, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası açıldı Ankara’da. Ankara’da yapılan en son dönemde hizmetlere baktım mesela. Bizim milli kütüphanemiz var mesela, Külliye’deki kütüphane mükemmel bir şey! Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, mükemmel bir kütüphane. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın o kadar güzel akustiği var, dedim ki ya abicim bir plak bassanız bunlar Avrupa’da dahi dinlenir. Bir insan zaten müzikle, sanatla uğraşmıyorsa siyaset de zor onun için. Mesela Cumhurbaşkanımız da çok sever sanatı… Hem dinlemeyi ve hem de söylemeyi, güzel de söylüyor yani.“

"Mansur Yavaş Devlet Bahçeli’ye mektup yazıyordu MHP’yi CHP'lileştiriyorsunuz diye sonra baktık CHP’den aday çıktı"

Metan’ın "Ankara CHP tarafından yönetiliyor" demesi üzerine Özcan, "CHP’li mi? En son MHP’liydi" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“MHP’liydi en son Devlet Bahçeli’ye mektup yazarken Devlet Bahçeli’ye CHP’lileştiriyorsunuz diyerek gitmişti. Sonradan baktık CHP’den aday çıktı. Ben ülkücüyüm diyor hala gittiği yerlerde.”

"Bize diktatör diyenler Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Mansur Yavaş’ı izlesin"

Metan’ın 'Mansur Yavaş hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusu üzerine Özcan, 'obenim hakkımda ne düşünüyor acaba?' diyerek şunları ifade etti:

“Mansur Bey önceleri MHP'deyken yıllarca solculara saymış, sövmüş demeçleri de var Beypazarı’nda. Şimdi tabii CHP Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP’li şeylerini görüyoruz şu anda. CHP’liler diyor ya mesela siz baskıcısınız, diktatörsünüz diye. Şu meclisleri bir izleyin; baskı, söz vermeme, kürsüde oturuyorsun sanki hocaymış karşında öğrenci varmış gibi “sus sana söz vermedim” bunlar hiç yakıştırmadığımız şeyler. Şekeri varmış, kendisine önerim en azından meclis toplantılarından önce kayısı gibi şekerli şeyler yese onu düzenlese hiçbir sıkıntı çıkmaz. Biz burada A ismi B ismi değil, Ankara’ya kim hizmet ediyorsa biz yanında oluruz.”

Adem Metan’ın 'Unutamadığınız bir anınız var mı?' diye sorması üzerine Özcan, şunları anlattı:

“Fişleme deniliyor ya, bunu yaşamış biri olarak söyleyeyim. Askerde sakıncalı şüpheli personel fişleri gelir işte PKK’lıdır şudur budur. Yazıcıydım kendi fişim elime geldi, çok üzülmüştüm. Ben bu ülkede vergisini veren, hiç kimseye zararı olmayan esnaf ailenin çocuğuyum. O fişi görünce komutana gittim, dedi ki seni bu görevden almamız lazım. Suçum; İmam Hatip okumak, Mısır’da üniversite okumak. Rabbime şükürler olsun. Bugün Cumhurbaşkanımızın çocuklarının çekmiş olduğu sıkıntıların aynısını biz de çektik o yüzden boşuna demiyoruz bu partide söz milletindir diye. Bu sözler boş değil.”

"CHP’li zihniyetin kediye bile tahammülü yok"

Özcan, Dünya Kediler Günü’nde yaşadığı bir olayı da anlattı: