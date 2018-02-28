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AKP: Akit TV sunucusunun sözleri provokasyon, sabotaj!

28 Şubat 2018 15:07

Başbakan Yardımcısı Mahir Ünal, Akit TV'de yayınlanan "Gün Başlıyor" programında “Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler, değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" diyen sunucu Ahmet Keser'e tepki gösterdi. Ünal, Keser'in sözleri için "provokasyon", "sabotaj" ifadelerini kullandı. NTV canlı yayınında konuşan Mahir Ünal, sözlerinin devamında Akit TV yönetiminin Keser hakkında gerekli işlemleri yaptığını, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) konunun takipçisi olacağını aktardı.

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