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AKM yıkım çalışmalarında beyaz perde göründü

13 Nisan 2018 14:42

Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürerken, ön cephenin tamamen yıkılması ile AKM içerisinde bulunan beyaz perde göründü. İş makineleri ile yıkımına devam eden AKM'nin ön cephesinin tamamen yıkılmasının ardından ortaya çıkan beyaz perdeyi gören bazı turistlerin de o anları cep telefonlarıyla kaydettikleri görüldü. Bina içerisinde tahliyeler devam ederken yıkım çalışmaları 16 farklı kamera ile 24 saat takip ediliyor. 2 Bin 500 kişilik opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane ve 885 araçlık otoparkın yapılacağı yeni binanın fotoğrafları AKM binası önüne asılırken, yeni binanın üst katında ikinci köprüden tarihi yarımadaya kadar uzanan manzara görme imkanı sağlayan restoran yer alacak.

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