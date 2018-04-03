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Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin birlikte attı

03 Nisan 2018 19:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mersin'e yapılan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Beştepe'den yapılan törenle atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı açıklamada, "Bugün gerek ülkemizin kalkınması gerekse Rusya Federasyonu ile enerji işbirliğimiz adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz." dedi. Erdoğan sözlerinin devamında şunları söyledi: "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır. Böylece Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını enerji alanında da tarihi bir eserle taçlandırmış olacağız. Akkuyu tüm üniteleriyle devreye girdiğinde, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir. Böylece, halen ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile bölgesel meseleler hususundaki işbirliğimizi her geçen gün daha da artırarak sürdürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı. "Çevre dostu olacak" Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Santralinin güvenli ve çevre dostu olacağını söyledi. Putin, "(Akkuyu Nükleer Santrali) 2023 senesinde ilk enerji bloğunun devreye girmesini sağlamak istiyoruz" ifadesini kullandı.

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