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Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı

03 Nisan 2018 20:19

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle atıldı. Beştepe'deki törende konuşan Erdoğan, "Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz, santral elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak" dedi. Putin de konuşmasında santralin Türkiye'nin potansiyelini artıracağına dikkat çekti. Nükleer santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye girmesi planlanıyor. Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşasına resmen başlandı. Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Putin ve Erdoğan, video konferans yoluyla Akkuyu'ya bağlanarak nükleer santralin temelini attı.

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