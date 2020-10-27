Akkuyu Nükleer Güç Santral inşaat alanında dinamit böyle patlatıldı; araçlar hasar gördü

Patlamanın ardından oluşan hasarın görüntülerini CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen,sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde devam eden inşaat alanındaki dinamit patlamasından hemen sonra çekilen görüntülerde, çevrede park etmiş zarar gören araç görüntüleri yer alıyor.

“Hiçbir önlem alınmadan patlatıldı"

Sözcü'de yer alan habere göre, aynı görüntüyü paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatında can ve mal güvenliği hiçe sayılıyor. Hiçbir önlem alınmadan dinamit patlatılması sonucu araçların durumu bu. Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatında dahi güvenlik önlemi yok; peki ya sonrası?” ifadelerine yer verdi.

Görüntüleri paylaşarak ilgilileri duyarlı olmaya davet eden CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;

"Görüntüleri dehşet içinde izledim. Böyle bir ciddiyetsizlik olmaz. Bir apartman inşaatı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar kadar Akkuyu'da duyarlılık ve dikkat yok."

"Daha önce de söylemiştik hiçbir kurala yeteri kadar uymadıklarını düşünüyorum. Hiçbir şekilde denetlenmediklerini düşünüyorum. Çevreyi ve doğayı katlediyorlar. Bu patlamalar da gösteriyor ki özeniz ve dikkatsizler."

"Bu görüntüler dehşet verici. Daha santral bitmeden bu kadar çevreye zarar veriliyorsa bitince neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Orada bir doğa katliamı var. İnşaatı da çok özensiz yapıyorlar bir an önce inşaata son verilmesi gerekiyor."

Muhtardan açıklama

Öte yandan Büyükeceli mahalle muhtarı Serdar Sarı ise Akkuyu'da yol açmak için dinamit patlatıldığını, bu patlama esnasında bazı taşların park etmiş arabalara zarar verdiğini duyduklarını söyledi.