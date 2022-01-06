Akkuyu işçilerinden eylem; "Köle değiliz"

Mersin’deki Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaatında çalışan işçiler, barınma ve beslenme koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptı.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaatında çalışan işçiler, dün gece yaptıkları eylemde, barınma ve beslenme koşullarının iyileştirilmesini istedi. İşçiler, “Yönetim istifa” sloganı atarak yürüyüş yaptı. Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın paylaştığı vidolarda, yürüyüşe çok sayıda işçinin katıldığı görüldü.

DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş, işçilerin yemek ve barında koşullarını gösteren bazı fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı. Dev Yapı-İş’in paylaşımında, “Akkuyu şantiyesine yakın Silifke’de, tabelasında ‘işçi sendikası’ yazan patron iş birlikçisi kurumların misafirhaneleri ekstra ranzalar konularak işçi kampına çevrilmiş durumda. Banyolar kullanılmayacak kadar kötü, yemekhaneler hijyenik değil, yemekler hijyenik ve besleyici değil” denildi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali’ni “Akdeniz’imizin en büyük belası” diye tanımlayarak, “İş güvenliği yok, sağlıklı çalışma ortamı yok. Yemekten tutun iş güvenliğine kadar, koronavirüs tedbirlerine kadar... Her gün onlarca işçimizin Koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Ama hiç kimse işçiyi düşünmüyor. Bunun takipçisiyiz, hesabını sorarız. Ya insan onuruna yakışır şartları hazırlayın ya da Akkuyu’yu kapatın” dedi. (ANKA)

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk nükleer güç santrali (NGS) olan Akkuyu NGS’nin 4 ünitesinin tamamında tam ölçekli inşaat ve montaj çalışmalarına başlanmış olması nedeniyle, inşaatın en yoğun aşamasına gelinmiştir. Bu sebeple projede sürekli olarak nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Projede çalışan işçileri Akkuyu NGS şantiyesinin yakınında barındırabilmek amacıyla, bölgede yaşam için gerekli tüm araç ve gereçlerle donatılmış geçici yerleşim alanları kurulmuştur." denildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç alt yüklenici firma, proje kapsamında istihdam edilen işçi sayısındaki artış nedeniyle, şu anda yaklaşık 5 bin 700 kişinin yaşadığı Sipahili’deki yerleşim alanının yönetimine odalardaki yatak sayısının artırılması yönünde talepte bulunmuştur. Ancak, yapılan değerlendirme sonucunda, kapasite artışına ilişkin bu talebin uygun olmadığına karar verilmiştir. Ayrıca, basına yansıyan ve yaşam koşullarını konu alan haberlere ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yaşam alanlarında yapılan denetimler de devam etmektedir. Denetim sonucu uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda bunların giderilmesi için yönetime uyarı gönderilecektir. Akkuyu Nükleer AŞ için sağlık ve güvenlik gerekliliklerinin sağlanması en önemli önceliklerinden biridir."