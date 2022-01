Akkuyu’daki eylemde işçiye uçan tekme atıldı!

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sular durulmuyor. Geçtiğimiz hafta akan yemekhanesiyle gündeme gelen Akkuyu, bu kez olaylı işçi eylemine sahne oldu. Aylardır maaş alamadıkları gerekçesiyle hafta içinde topluca iş bırakıp eylem yapan işçilerle özel güvenlik ve jandarma arasında arbede yaşandığı ortaya çıktı. İşçilerin ilk olaylı maaş protestosu görüntülenirken, yeşil yelekli ve özel güvenlik görevlisi olduğu belirtilen bir kişinin, işçiye uçan tekme attığı görüldü.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, Akkuyu Nükleer Santral Projesi yapım çalışmalarında taşeron şirketlerde görevli yaklaşık 10 bin işçiden büyük bölümü hafta içerisinde topluca iş bırakarak eylem kararı aldı. Nükleer Santral inşaat alanında toplanarak maaşlarının bir an önce ödenmesi çağrısında bulunan işçilerin eylemi üzerine alanda ‘Kırmızı Alarm' verildi. Bunun üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda özel güvenlik görevlileri ile jandarma ekibi ulaştı. Yeşil yelek giyimli özel güvenlik görevlilerinin işçilere eylemi sonlandırma çağrısı yapması bir anda olayların büyümesine yol açtı. Eylemci işçilerle özel güvenlik elemanları arasında yaşanan tartışma kısa sürede meydan savaşına döndü. Olaylar bin anda büyürken eylemci işçilerle özel güvenlik görevlileri arasında büyük arbede yaşandı.

Kısa sürede işçilerle, özel güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbedeye olayları bastırmak üzere görevli jandarmalar da karıştı. Jandarma görevlileri ile eylemci işçiler arasında da yer yer arbede yaşanırken olaylar cep telefonu ile görüntülendi. Yeşil yelekli ve özel güvenlik çalışanı olduğu belirtilen bir kişinin, eylemci bir işçiye yönelik uçan tekme saldırısı an be an kaydedildi. Uçan tekme yiyen işçinin yere düşmesinden sonra olaylar büyüdü. Daha da büyüyen kavga, yaklaşık yarım saat sonra sona erdi.

Bu arada Akkuyu Nükleer Santrali'nde maaş alamayan işçiler ilk eylemlerini geçtiğimiz eylül ayı içinde yapmıştı. Aylardır maaşlarını alamadıklarını ifade eden ve servis araçları konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyleyen işçiler, Akkuyu’da yolu kapatarak eylem yapmıştı.