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Akit TV'den Cumhuriyet ve Sözcü'ye destek

21 Haziran 2017 15:01

Akit TV'de yayınlanan, gazeteci Aytunç Erkin ve Tuna Öztunç konuk olarak katıldığı Ters Kutuplar programının bir bölümünde konu, Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine yapılan FETÖ operasyonlarına geldi. Akit TV programcısı Tuna Öztunç bu operasyonların FETÖ soruşturmalarını sulandırdığını dile getirerek söz konusunu operasyonları eleştirdi. Aytunç Erkin de 15 Temmuz günü öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatil yaptığı yeri haberleştiren Sözcü gazetesi muhabiri Gökmen Ulu'nun yaptığının da gazetecilik olduğunu söyledi.

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