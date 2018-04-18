Akit TV sunucusu: Dekolte giyen kadın tacizcidir!

Akit TV'de ekrana gelen "Rabbiyatcı" programında, dekolte kıyafet giyen kadının, erkeği taciz ettiğini belirten Arslan, dekolteli olmanın teşvik edildiğini iddia etti. "Güncel bir konu, eskimeyen bir konu. Sürekli sakız gibi çiğnenen bir konu, kadın meselesi. Kız çocuğu meselesi…" diyen Arslan, kadınlara yönelik taciz için ise, "Buna karşı tavır alınması lazım, tedbir alınması lazım, cezalandırılması lazım. Ancak, altta yatan sebepler de araştırılmazsa, fakat ‘şu şuna sebep oldu, bundandır diye' de, erkek taciz ve şiddetini hafife alma tarzında da değil. Olayı basitleştirme adına da değil... Psikolojik, sosyolojik bir çözümleme adına, muhakkak orada kadının da payı olabilir mi diye düşünmek lazım" ifadelerini kullandı. Arslan, "Bir erkek, cinsel uzvunu veya tahrik edici uzvunu, teşhir ederse bu kadın için taciz olmaz mı? Bal gibi olur. Bundan dolayı insanlar birbirini katlediyor" dedi. Kaynak: OdaTV