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Akit TV spikerinden Adnan Oktar'a çağrı: Kurban olayım tövbe et!

04 Şubat 2018 16:45

Akit TV spikeri, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticileri bu adama bir şey yapmayacak mısınız? Bugün bir anne geldi dakikalarca ağladı. Korkmuyorum, korkmayacağım. Yolumu kesebilirsin. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'ya kafa tutuyorsun. Ne olur bu adama gerekli dersi ver. Gerekli dersi verirsen söz veriyorum gelip elini öpeceğim. Vallahi, billahi bu adam tehlikeli" ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonlarında Adnan Oktar'a çağrıda bulunan spiker, "İnsanlara itibar suikastı yaparak şeref ve namuslarıyla oynamaya çalışıyorsun. Yazıktır, günahtır. Yüksek tansiyonun var. Belki bir dakika sonra öleceksin. Kurban olayım tövbe et. Ahirete düzgün git" şeklinde konuştu.

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