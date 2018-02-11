T24 LogoT24 Logo
Haberler

Akit TV spikerinden, "Afrin'de 11 şehit" manşetiyle çıkan Cumhuriyet'e: Sizin gibileri katletmek mübah!

11 Şubat 2018 15:21

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programının spikeri Yusuf Ozan, bugün (11 Şubat 2018) "Afrin'de 11 şehit" manşetiyle çıkan Cumhuriyet'e "tepki" gösterdi. Söz konusu manşetin "algı operasyonu" olduğunu iddia eden Ozan, Cumhuriyet çalışanlarına yönelik olarak tehdit içerikli ifadeler kullandı. “11 hoşuna gitti, 11 ile, bu sayısıyla orgazm olduğun için bunu manşete çektin. Tek adam rejimi olsaydı, ah keşke olsa... Sizi iki dakikada kapatsa, keşke bir de şeriat olsa, keşke idam olsa sizi sallandırsa, açık konuşuyorum hepiniz hainsiniz... Demokrasi kılıfının ardına saklanan sizler, bu vatanın başına belasınız. İster alının, ister yırtının, keşke bu ülkede idam olsa. Kellenin gitmesi lazım, hainsin. Demokrasi falan hikaye, savaşta sizin gibileri katletmek mübahtır. Öfkeme yenik düşüyorum, siz hakikaten namus yoksunusunuz. Sizlerin Allah belanızı versin! Kansızsınız, namussuzsunuz, şerefsizsiniz, haysiyetsizsiniz. Sizde bir dirhem din iman yok. Bir dönemin kalıntılarısınız. Bunlar kripto siyonist. Böyle bir dönemde bu ülkeye operasyon çeken haindir.”

ETİKETLER

akit tvakit tv spikeriafrincumhuriyetakit tv&#39;den cumhuriyet&#39;eyusuf ozangün başlıyor programı

Diğer Videolar

ÖZET | Kızılyıldız karşısında galibiyet alan Anadolu Efes, üst üste 9'uncu deplasman galibiyetini aldı

Bizim Zamanımız |Oyuncu Cemrehan Karakaş Heja Bozyel'e anlattı: Instagram birçok şeyi öldürüyor

AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizcesi eleştirilere neden oldu

Arçelik Hindistan pazarına ‘yaşamla’ giriyor: Kadınlar istihdam edilecek, 'sari'ye özel çamaşır makinesi ve çiçekli buzdolapları üretilecek

İşte Emmy ödüllü Haluk Bilginer'in seslendirdiği şarkı: 'Ah güzel kafam'

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ocak 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24