Akit TV spikerinden, "Afrin'de 11 şehit" manşetiyle çıkan Cumhuriyet'e: Sizin gibileri katletmek mübah!

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programının spikeri Yusuf Ozan, bugün (11 Şubat 2018) "Afrin'de 11 şehit" manşetiyle çıkan Cumhuriyet'e "tepki" gösterdi. Söz konusu manşetin "algı operasyonu" olduğunu iddia eden Ozan, Cumhuriyet çalışanlarına yönelik olarak tehdit içerikli ifadeler kullandı. “11 hoşuna gitti, 11 ile, bu sayısıyla orgazm olduğun için bunu manşete çektin. Tek adam rejimi olsaydı, ah keşke olsa... Sizi iki dakikada kapatsa, keşke bir de şeriat olsa, keşke idam olsa sizi sallandırsa, açık konuşuyorum hepiniz hainsiniz... Demokrasi kılıfının ardına saklanan sizler, bu vatanın başına belasınız. İster alının, ister yırtının, keşke bu ülkede idam olsa. Kellenin gitmesi lazım, hainsin. Demokrasi falan hikaye, savaşta sizin gibileri katletmek mübahtır. Öfkeme yenik düşüyorum, siz hakikaten namus yoksunusunuz. Sizlerin Allah belanızı versin! Kansızsınız, namussuzsunuz, şerefsizsiniz, haysiyetsizsiniz. Sizde bir dirhem din iman yok. Bir dönemin kalıntılarısınız. Bunlar kripto siyonist. Böyle bir dönemde bu ülkeye operasyon çeken haindir.”