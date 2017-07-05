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Akit TV Haber Koordinatörü: Gökmen Ulu ve Musa Kart gibi isimlerin tutuklanmasını doğru bulmuyorum

05 Temmuz 2017 01:47

Akit TV Haber Koordinatörü Tuna Öztunç, Cumhuriyet ve Sözcü çalışanlarının tutuklanmasını doğru bulmadığını söyledi. KRT'de Çağlar Cilara'nın stüdyo konuğu olan Akit TV Haber Koordinatörü Tuna Öztunç, Sözcü muhabiri Gökmen Ulu, ve Cumhuriyet karikatüristi Musa Kart gibi isimlerin tutuklu yargılanmalarına karşı çıktı. Öztunç, "FETÖ ile mücadelenin yargı ayağının çok sağlıklı ilerlemediği gerçek. Bazı kararlar beni çok rahatsız ediyor, doğru bulmuyorum. Mesela Sözcü Gazetesi'nin muhabiri Gökmen Ulu’nun, Cumhuriyet'ten Musa Kart gibi isimlerin tutuklanmasına bir anlam veremiyorum, doğru bulmuyorum. Eğer bir şüphe varsa bunu tutuksuz da yargılayabilirsin. Yani tutuksuz yargılamak çok ciddi bir seçenektir, daha çok tercih edilmesi gerekir. Benim kişisel görüşüm bu Erdoğan’a yönelik bir kumpas. Bu kararların bizzat Erdoğan'ın emriyle yapıldığı külliyen yalandır" dedi.

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