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AKİT TV'de ikna kampları önerisi: Devlet onlara bir yatırım yaptı, vücutları kendilerine ait değil!

28 Haziran 2020 18:43

Bir televizyon programında yaptığı "12-17 yaş arası ilk çocuğu doğurmak için idealdir" açıklamaları nedeniyle tepki çeken ve 2016'da İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki görevine son verilen Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven Akit TV’de FETÖ mensuplarının ''rehabilitasyon kamplarına' alınarak, psikolojik yöntemlerle zihinlerinin kontrol edilmesini önerdi. 

FETÖ'yle mücadelenin yeterli olmadığını savunan Özgüven, "Sadece polisiye yöntemlerle olmaz. Bizim rehabilitasyon kampları kurmamız lazım. FETÖ'cü olan ve suça net olarak bulaşmamış insanları bu kamplara götürüp, psikolojik tedavi önermemiz lazım" diye konuştu. 

Özgüven, kullandığı ifadelerinin gerekçesini "Bu insanlar birbirleriyle evlenmişler, diyalog halindeler. 1000 yıl da yaşasa Türk devletine sövecek. Devlet gibi düşünürsem 'ben bunları okuttum, belli bir noktaya getirdi. Onların vücudu kendilerine ait değil Türkiye'nin çıkarlarına hizmet etmek zorunda. Dolayısıyla bu insanların kalkıp da benim aleyhimde olmasını hazmedemiyorum. Psikolojik yöntemleri kullanmadık" dedi. 

Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in 2016 yılında bir televizyon programında yaptığı "12-17 yaş arası ilk çocuğu doğurmak için idealdir" açıklamaları nedeniyle tepki çekmiş ve 2016'da İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki görevine son verilmişti. 

 

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