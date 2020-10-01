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Berat Albayrak’ın “döviz kuru benim için önemli değil” açıklamasına Akit TV’de eleştiri!

"Döviz kuru benim için önemli değil’ ne demek yahu, siz ticareti nasıl yapacaksınız?"

01 Ekim 2020 15:58

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Döviz kuru benim için önemli değil. Oraya hiç bakımıyorum" sözleri AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akit TV'de sert ifadelerle eleştirildi.

"Döviz kuru benim için önemli değil’ ne demek yahu, siz ticareti nasıl yapacaksınız?"

Serkan Aksarı bunun üzerine Albayrak’a oldukça sert göndermelerde bulundu. "Bunun üzerine konuşmak lazım. Koskoca Bakan Albayrak’tan bahsediyorum" diyen Aksarı, "Döviz kuru benim için önemli değil’ ne demek yahu. Siz ticareti nasıl yapacaksınız" dedi.

Aksarı sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yer yer biz Temel Karamollaoğlu’nu eleştiriyoruz ama bu konuda haklı kardeşim adam"

"İğneden ipliğe her şeyi dolarla alıyorsunuz. Sayın Bakan bu açıklamayı yaparken, giydiği ceket, kullandığı kalem bile dolarla geliyor bu ülkeye. Kur fazla olunca bu üreticiler ne yapacak, nasıl nefes alacak. Sayın Bakanın bu açıklaması kabul edilebilir bir durum değil. Yer yer biz Temel Karamollaoğlu’nu eleştiriyoruz… ama bu konuda haklı kardeşim adam. Bir ülkenin Maliye ve Hazine Bakanı döviz kuru benim için önemli değil diye açıklama yapabilir mi bilmiyorum."

 

 

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