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Akın Atalay 263 gündür tutuklu; Cumhuriyet davası 24 Temmuz'da Çağlayan'da

20 Temmuz 2017 14:54

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce "FETÖ, DHKP-C ve PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet gazetesinin yazar, çizer, muhabir ve yöneticileri 24 Temmuz Pazartesi günü ilk kez mahkemeye çıkacak. Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması 24 Temmuz'da saat 09:00'da başlayacak. "Dışardaki Gazeteciler", 12'si tutuklu 19 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında "adalet ve özgürlük için" 24 Temmuz'da Çağlayan Adliyesi'nde buluşma çağrısı yaptı. Cumhuriyet gazetesi davasında 18 Temmuz 2017 itibarıyla Murat Sabuncu, Akın Atalay, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Turhan Günay, Musa Kart, Önder Çelik, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör 263 gündür, Ahmet Şık 202 gündür, Yunus Emre İper de 105 gündür tutuklu. Davanın tutuksuz sanıkları arasında gözaltına alındıktan sonra sağlık durumları nedeniyle serbest bırakılan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başka Orhan Erinç ile Cumhuriyet yazarları Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya da bulunuyor.

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Akın Atalay 263 gündür tutuklu; Cumhuriyet davası 24 Temmuz&#39;da Çağlayan&#39;da

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