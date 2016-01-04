Akıllı telefon ile trajik ölüm!

Çin'de elinde akıllı telefon yola bakmayarak yürüyen 28 yaşındaki kadın, nehre düşüp boğuldu. Ülkenin doğusunda iki çocuk annesi bir kadın mevsimlik işçi olarak çalışıyordu. Yılbaşından iki gün önce ortadan kayboldu. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. O görüntülerde kadın elinde telefon yola bakmadan yürüdüğü görülüyor. Kadın yavaş yavaş adımını nehre doğru atıyor. Son adımını boşluğa atan kadın nehre düşüyor. Kadının iki dakika içinde suda kaybolduğu görülüyor. Çevrede kimse olmadığı için genç kadın kurtarılamıyor.