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Akif Beki: Bir devşirme ordusu bizim üstümüze saldırtıldı, bunu hak eden ne yaptık?

28 Kasım 2018 14:44

Karar yazarı Akif Beki, gazetesine yönelik ambargo konusunda konuştu. "Çok sıkı bir reklam ambargosu altındayız" diyen Akif Beki, Halk TV'de Çağlar Cilara'nın programında özetle şunları söyledi: "Reklam dağıtımı yapan ajanslar belli bir yerden idare ediliyor, yani bir merkezileşme var orada. Sistem çift başlılığı ortadan kaldırdı tek başlılığa geçtik, bu hemen her alanda ortaya çıkmaya başladı. Medya alanında da tek merkezileşme var. Karar'a reklam verenlerin uyarıldığını biliyoruz çünkü aralarında geçmişten beri hukukumuz olanlar da var. Karar'a reklam verenlere bir daha vermemeleri yönünde uyarılar yapılıyor. Biz, payımıza düşen reklamı alamadık hala da alamıyoruz. Zaten Karar'ı kuran kadro daha önce çalıştıkları yerlerden 'bu kadar uzun boylu değil' dedikleri için kovulmuş insanlar. Ben de onlardan biriyim. Daha önce çalıştığım yerden kovulduğum için Karar'dayım. Bugün Karar'ı kuran kadro muhafazakar medyanın son 25 yılına damga vurmuş kadro. Düşünün biz bu hale geldik. Bir devşirme ordusu bizim üstümüze saldırtıldı. Bunu hak eden ne yaptık? "Öteden beri benim geldiğim medya kesimi hep kartel medyası diye eleştirdik. Şimdi bırakın kartel medyasını tröstleşme var. Sen yapınca yanlış ben yapınca doğru olur mu? Bu omurgasızlık kabul edilemez. Bu yapana da hayır getirmez. En ufak aykırı sesin yaşamasına hayat hakkı tanımazsan eğer hangi özgürlükten bahsediyorsun."

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