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Spor

Akhisarspor ve Bursaspor taraftarı arasındaki kavga, güvenlik kamerasına yansıdı

12 Şubat 2018 20:53

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında dün oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor maçının ardından olaylar çıktı. Akhisarspor'un 1-0 kazandığı müsabaka sonrası Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs Şehit Süreyya Atlıhan Caddesi'ne geldiği sırada Akhisarsporlu taraftarlarla sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Bursasporlular otobüsten aşağı indi ve kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Olay esnasında Bursaspor taraftarlarının, Akhisarlı bir taraftarın peşinden girdiği bir kahvehanede yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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