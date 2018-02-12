Akhisarspor ve Bursaspor taraftarı arasındaki kavga, güvenlik kamerasına yansıdı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında dün oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor maçının ardından olaylar çıktı. Akhisarspor'un 1-0 kazandığı müsabaka sonrası Bursasporlu taraftarları taşıyan otobüs Şehit Süreyya Atlıhan Caddesi'ne geldiği sırada Akhisarsporlu taraftarlarla sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Bursasporlular otobüsten aşağı indi ve kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Olay esnasında Bursaspor taraftarlarının, Akhisarlı bir taraftarın peşinden girdiği bir kahvehanede yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.