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Akdeniz foklarının 'aşk' dansı böyle görüntülendi

Bu anlar, profesyonel dalgıçların sualtı kameralarına yansıdı

14 Eylül 2020 10:49

Dünya üzerinde 750, Türkiye'de ise 100 kadar Akdeniz fokunun yaşadığı bilinirken, bir dişi bir erkek Akdeniz fokunun aşk dansı Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinin altında yaşandı. Bu anlar, profesyonel dalgıçların sualtı kameralarına yansıdı.

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