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Akdamar Adası'nda çiçekler açtı; kartpostallık manzaralar oluştu

21 Nisan 2020 10:53

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda, Artos Dağı'nın zirvesindeki karlar ve badem ağaçlarının açan çiçekleri adaya ayrı bir güzellik katıyor. 

Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yılları arasında yaptırılan kilise ile badem ağaçlarının çiçek açıp yeşile bürünmesi adaya farklı bir güzellik kazandırdı. Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte Akdamar Adası pembe ve beyaza büründü. Her yıl binlerce kişinin geldiği ancak bu yıl yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilere kapanan Akdamar Adası, çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile kartpostallık bir manzara oluşturdu.

Gevaş ilçesinden yaklaşık 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 

Van'ın en önemli tarihi ve turistik değerlerinden biri olan Akdamar Adası ve Kilisesi, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında sessizliğe büründü. Yasak öncesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan ada, şu an sadece martı ve tavşanlara ev sahipliği yaparken, 2019 yılında 225 bin 117 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Akdamar Adası bu mevsimde, ilk defa ziyaretçi ağırlamıyor. 

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