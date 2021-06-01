Akçakale'de köylülerin temiz içme suyu isyanı: "Çocuklarımız hepsi hasta, hangi milletvekili, belediye başkanı bu suyu çocuklarına içirir?"

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Çakırlar mahallesinde, köylüler temiz içme suyuna erişemediklerini, yetkililerin ilgilenmediğini ve yaptıkları başvuruların dikkate alınmadığını söyledi.

Her gün bir çocuğun hastalandığını söyleyen köy sakini, suyun görüntülerini de çekerek "Hangi milletvekili, belediye başkanı bu suyu çocuklarına içirir?" diye sordu.

Kaymakamlığı aradığını, dilekçeler verdiğini ve milletvekilleri ile iletişim kurduğunu ancak sorunun çözülmediğini söyleyen köy sakini, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a gönderdiği video ile yardım çağrısı yaptı.

Kendisine gönderilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Tanal, Urfa Valiliği, kaymakam,Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek şu ifadeleri ekledi:

"Şanlıurfa Akçakale Çakırlar Mah. Küme Evler Sokak’ta vatandaşlar aylardır su sıkıntısı yaşıyor. Başvuruları, dilekçeleri dikkate alınmıyor. Hemşerilerim de mecburen sağlıksız koşullardaki bu kirli suyu tüketiyor. Çocuklar kirli sudan hastalık kaptı. Neredesin ŞUSKİ? Halkın su sorununu dahi çözemeyen bir Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi var karşımızda! Düşün artık Urfalıların yakasından! Biz gelelim, Urfalılar temiz ve sağlıklı suya kavuşsun."