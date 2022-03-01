Akbelenli vatandaş: Zeytini, doğayı, bütün yaşamı katlederek olmaz arkadaşlar

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nın maden sahası olarak kullanılmasını engellemek için yürütülen hukuk mücadelesinin kritik süreci olan bilirkişi keşfine saatler kala yönetmelik değişti. Bu gelişme 'Resmi Gazete’de yayınlanan kararla, zeytinliklerin maden sahası olarak kullanılmasının önü açıldı' şeklinde yorumlandı. Akbelen'deki bir kadının videosu ise sosyal medyada gündem oldu. 'Bizim için zeytin çok önemlidir' diyen kadın şunları söyledi;

''Bizim için zeytin çok önemlidir. Doğduğumuz günden öldüğümüz güne kadar. Tamam enerji hepimiz için çok önemli bunu biliyoruz ama enerji için kömüre ihtiyacımız yoktur. Kömürün arkasında atık alanlara yenilenebilir sahaları kurup enerji üretebilirler. Yeni çözümler üretebilirler. Yani doğayı katlederek, zeytini katlederek kısaca insanlığın, doğayı, bütün yaşamı, bütün gelecek nesili katlederek olmaz arkadaşlar. Şimdi tarımı bitirdik. Şu ektiğimiz ekinlerin altından gübre atamadık. Malum hepimiz iyi kötü biliyoruz neden atamadığımızı. Şimdi elektriğe bu kadar zam oldu. Elektriğe bilerek zam ediyorlar bizi yıldırmak için. Tamam bizi elektrikle tehdit ediyorsunuz buğdayımızı neden Rusya'dan alıyoruz biz, neden Ukrayna'dan alıyoruz, neden şu ektiğimiz ekinlerin altından gübre atıp kendimiz üretemiyoruz? Köylüyü bitirmek için yeterince mücadele verdiniz. Şu pandemi sürecinde anladık ki ne şehirde hayat vardır, ne kömürde hayat vardır anladık ki köy hayattadır.''