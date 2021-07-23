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Akbelen ormanlarının son durumu havadan görüntülendi

23 Temmuz 2021 10:03

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy sınırları içerisinde 700 dönümlük Akbelen ormanlarının kesilmemesi için köylülerin nöbeti sürüyor. Bodrum’da yaşayan Bodrum Bisiklet ve Outdoor Sporları Derneği Başkanı Emrah Tezer, yaklaşık iki saatlik drone çekimi ile ormanların son durumunu görüntüledi.

Türkiye’nin dört bir yanından İkizköylülere destek yağarken Bodrum Bisiklet ve Outdoor Sporları Derneği Başkanı Emrah Tezer, İkizköy’e giderek drone çekimi yaptı. Yaklaşık iki saat süren çekimler termik santrale kömür sağlayan ocakların köyün ve ormanlık alanın sınırına nasıl gelip dayandığını ve civar köylerdeki ormanlık alanların nasıl yok olduğunu gözler önüne serdi.

İkizköy’de bayramdan bir gün önce orman işçilerinin çam ağaçlarını kesmeye başlaması ile birlikte kesime engel olan köylüler, çadır kurarak ormanlara girişi engellemek için nöbetlerini sürdürüyor.

Akbelen ormanlarıMuğlaMilas ilçesiİkizköymadenkömür

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